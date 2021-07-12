На 18 млн закупит лекарство от коронавируса инфекционная больница Нижнего Тагила

Всего будет закуплено 250 тысяч таблеток дозировкой 200 миллиграмм. Товар должен быть поставлен и разгружен в больницу на улице Сульфатная, 4 в кабинет провизора.
Поставка должна осуществляться партиями в течение пяти дней со дня получения заявки до 31 декабря 2021 года. Упаковка и маркировка таблеток должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации «Об обращении лекарственных средств».
При поставке необходимо предоставить копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата. Для проверки соответствия товара условиям договора заказчик может провести экспертизу. В случае признания препарата недоброкачественным, поставщик должен произвести его замену в течение пяти дней.
Остаточный срок годности на «Фавипиравир» должен составлять от 12 до 18 месяцев в зависимости от срока годности препарата. Договор действует до 31 января 2022 года.
Напомним, в Свердловской области продолжается увеличиваться заболеваемость коронавирусом. За сутки с 10 по 11 июля в регионе зафиксировано рекордное число заболевших с начала пандемии — 425. Таким образом, всего зарегистрировано 96 669 инфицированных свердловчан.