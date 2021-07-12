Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Свердловской области

Рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии обновлен в Свердловской области. За период с 11 по 12 июля заболели еще 464 свердловчанина.

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 120. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, поселка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов. Отмечается, что 696 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 393 из них — в реанимационных отделениях, а 288 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 98 133 жителя. В России за сутки зафиксировано 25 140 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 403 и Московской области — 2 566, а также Санкт-Петербурге — 2 029. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 808 473 россиян. 14 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале Всего от инфекции скончались 4 027 свердловчан. В России общее число летальных случаев достигло 143 712 человек, из них 710 случаев зафиксировано в период с 11 по 12 июля. Более 91 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области за прошедшие сутки из больниц выписано 405 человек, всего выздоровело 91 378 пациентов. По стране за сутки из медучреждений выписано 16 429 человек. За все время от инфекции вылечилось 5 216 648 жителей страны. Напомним, 11 июля был зарегистрирован предыдущий рекорд по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Впервые с начала пандемии за сутки было подтверждено 425 новых случаев.

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