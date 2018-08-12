Десятки мёртвых уток обнаружены жителями Екатеринбурга на реке Ольховка

Жители Екатеринбурга посредством социальных сетей стали сообщать о случаях массовой гибели уток на берегах реки Ольховка. Мёртвые птицы были обнаружены в парке возле УрГУПСа, возле пешеходного моста, который ведёт на улицу Гражданская.

Как сообщает E1.ru, точные причины гибели уток неизвестны. Учёные рассматривают 2 варианта – эпидемия и отравление. Научная сотрудница Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова предположила, что, вероятнее всего, гибель произошла из-за отравления.

Думаю, что более вероятной причиной может быть отравление. На фото видно, что уровень воды в Ольховке очень низкий, обнажилось дно, утки вынуждены ковыряться в этом техногенном иле, вряд ли это безопасно для здоровья,прокомментировала журналистам ситуацию Нина Садыкова.