В Нижнем Тагиле в День города «Рифей» установил дополнительные контейнеры для мусора

Новые контейнеры синего цвета разместили на набережной городского пруда, у подножья Лисьей горы, у центрального фонтана, за Драматическим театром и «Современником».

Кроме того, перевозчики и диспетчерская служба в праздничный день работали в режиме повышенной готовности — заявки отрабатывались оперативно, а график движения перевозчиков корректировался. С целью недопущения переполнения контейнеров были организованы дополнительные рейсы мусоровозов.