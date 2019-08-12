В Нижнем Тагиле в День города «Рифей» установил дополнительные контейнеры для мусора
Сегодня, 15:18Здоровье и экологияФото: Пресс-служба регоператора «Рифей»
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В День города в Нижнем Тагиле «Рифей» установил 12 дополнительных контейнеров для сбора мусора, а также были организованы дополнительные рейсы мусоровозов, сообщает пресс-служба регионального оператора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новые контейнеры синего цвета разместили на набережной городского пруда, у подножья Лисьей горы, у центрального фонтана, за Драматическим театром и «Современником».
Кроме того, перевозчики и диспетчерская служба в праздничный день работали в режиме повышенной готовности — заявки отрабатывались оперативно, а график движения перевозчиков корректировался. С целью недопущения переполнения контейнеров были организованы дополнительные рейсы мусоровозов.
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