В Нижнем Тагиле зафиксирован очередной выброс вредных веществ в атмосферу

Согласно данным областного министерства природных ресурсов и экологии, в период с 00:00 до 12:00 12 августа в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода. Автоматическая станция контроля, расположенная по улице Бирюзовая, определила эту величину в 1,04 ПДКмр.

Также с пятницы (9 августа) по воскресенье (11 августа) в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области были отмечены повышенные выбросы таких веществ, как диоксид азота и диоксид серы. Превышение допустимых показателей зафиксировано в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске, Краснотурьинске и Кировграде.

Напомним, что выбросы сероводорода были зафиксированы в Нижнем Тагиле и ранее: экологи сообщали о превышении допустимых норм 6 и 7 августа, а также с 30 апреля по 18 июня. Кроме того, 16 июня жители Нижнего Тагила сообщили о выбросе ядовито-жёлтого облака в районе Коксохимического производства.