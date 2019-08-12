В Свердловской области еще на день продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 19:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По сообщению МЧС, завтра, 13 августа, в Свердловской области будет действовать штормовое предупреждение.
Вечером 12 и днем 13 августа на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер до 17 м/с.
Штормовое предупреждение действует с 11 августа. На протяжении нескольких дней синоптики предупреждают о сильном ветре и ливнях. При этом температура воздуха 13 августа будет держаться на отметке +18 градусов. По сообщению синоптиков, 14 августа столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса.
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