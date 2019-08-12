В Свердловской области еще на день продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение действует с 11 августа. На протяжении нескольких дней синоптики предупреждают о сильном ветре и ливнях. При этом температура воздуха 13 августа будет держаться на отметке +18 градусов. По сообщению синоптиков, 14 августа столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса.