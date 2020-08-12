Свердловский Роспотребнадзор назначил штрафы на 3 млн рублей за плохое качество воды

Итоги анализа качества питьевой воды за первое полугодие 2020 года показал, что в среднем по региону 12,5% проб по санитарно-химическим показателям являются неудовлетворительными. За тот же период 2019 года количество неудовлетворительных проб составляло 13,4%. По микробиологическим показателям неудовлетворительными являются 2,9% проб (в 2019 году — 4,1%), а по паразитологическим 0,3% (по сравнению с прошлым годом уровень не изменился).