Свердловский Роспотребнадзор назначил штрафы на 3 млн рублей за плохое качество воды

В Свердловской области за первое полугодие 2020 года Управление Роспотребнадзора, а также его территориальные отделы назначили 193 административных штрафа на сумму 3,1 миллиона рублей за ненадлежащее качество воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 138 штрафов на сумму 2 975 600 рублей выписано юридическим лицам. Кроме того, вынесено 40 предупреждений, 23 представления главного государственного санитарного врача, пять постановлений о проведении санитарно-профилактических мероприятий и 133 предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства в органы местного самоуправления. Также в суд направлено три иска об обязывании выполнения требований санитарного законодательства и дано 14 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий. В Свердловской области для питьевого водоснабжения используется 1279 источников централизованного водоснабжения, из них 42 поверхностных и 1237 подземных. Кроме того, используется и 2399 нецентрализованных источника. Итоги анализа качества питьевой воды за первое полугодие 2020 года показал, что в среднем по региону 12,5% проб по санитарно-химическим показателям являются неудовлетворительными. За тот же период 2019 года количество неудовлетворительных проб составляло 13,4%. По микробиологическим показателям неудовлетворительными являются 2,9% проб (в 2019 году — 4,1%), а по паразитологическим 0,3% (по сравнению с прошлым годом уровень не изменился). Данные о качестве питьевой воды были переданы в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для принятия мер по улучшению качества воды. В рамка реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Свердловской области реализуются мероприятия, связанные со строительством и модернизацией объектов водоснабжения на территории Кировграда, Верхней Туры, Нижнего Тагила и Кушвы.

