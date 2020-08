Тагильская ГБ № 4 получила новые аппараты УЗИ для диагностики сердечных заболеваний

В рамках национального проекта «Здравоохранение» городская больница № 4 в Нижнем Тагиле получила два аппарата УЗИ экспертного класса для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает департамент информационной политики региона.

Одна из систем является портативной и имеет полный набор функций для экспертной визуализации. Оба аппарата оснащены дополнительным функционалом — улучшают качество изображения, позволяя получить больше возможностей для диагностики. Проведение такого исследования позволяет выявить заболевание на ранней стадии, а также своевременно назначить лечение. По словам главного врача Константина Аникина, данное оборудование является не единственным, которое было приобретено в этом году. Обновление медицинского оборудования в больнице приводит к своевременному, и, главное, более эффективному лечению пациентов, сказал он. Кроме того, с начала года было приобретено уже три аппарата УЗИ, лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога и прочее, на общую сумму более 54 миллионов рублей. Напомним, национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Его целью является улучшение медицинской инфраструктуры, снижение кадрового дефицита, а также повышение качества и доступности медпомощи. Ранее инфекционная больница Нижнего Тагила получила новый аппарат для проведения компьютерной томографии.

