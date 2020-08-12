Тагильская ГБ № 4 получила новые аппараты УЗИ для диагностики сердечных заболеваний

Тагильская ГБ № 4 получила новые аппараты УЗИ для диагностики сердечных заболеваний

Сегодня, 13:07Здоровье и экологияPhoto: Департамент информационной политики
В рамках национального проекта «Здравоохранение» городская больница № 4 в Нижнем Тагиле получила два аппарата УЗИ экспертного класса для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает департамент информационной политики региона.

Одна из систем является портативной и имеет полный набор функций для экспертной визуализации. Оба аппарата оснащены дополнительным функционалом — улучшают качество изображения, позволяя получить больше возможностей для диагностики. Проведение такого исследования позволяет выявить заболевание на ранней стадии, а также своевременно назначить лечение.

По словам главного врача Константина Аникина, данное оборудование является не единственным, которое было приобретено в этом году.

Обновление медицинского оборудования в больнице приводит к своевременному, и, главное, более эффективному лечению пациентов, сказал он.

Кроме того, с начала года было приобретено уже три аппарата УЗИ, лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога и прочее, на общую сумму более 54 миллионов рублей.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Его целью является улучшение медицинской инфраструктуры, снижение кадрового дефицита, а также повышение качества и доступности медпомощи.

Ранее инфекционная больница Нижнего Тагила получила новый аппарат для проведения компьютерной томографии.

Stories:
Национальные проекты 2019-2024
Related news:
оборудованиеГБ №4Нижний Тагилнацпроекты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb