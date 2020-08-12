В Нижнем Тагиле на Вагонке вырубят более 250 деревьев из-за ремонта теплосетей

Согласно документу, МУП «Горэнерго-НТ» получило разрешение на снос зеленых насаждений, расположенных в охранной зоне тепловых сетей, подлежащих реконструкции по инвестиционному проекту.
Вырубить деревья и кустарники разрешено на участках:
Среди подлежащих вырубке деревьев есть тополя, яблони, клены, рябины. Кустарники — сирень, шиповник, боярышник.
После выполнения работ «Горэнерго-НТ» предстоит восстановить благоустройство территории и вывезти мусор.
Напомним, в июле ГКУ «Управление автомобильных дорог» получило от администрации города разрешение на снос 188 деревьев на Южном подъезде в связи с ремонтными работами. В городскую казну предприятие должно возместить 1,8 миллиона рублей.