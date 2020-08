В Нижнем Тагиле на Вагонке вырубят более 250 деревьев из-за ремонта теплосетей

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в связи с ремонтом теплосетей вырубят порядка 270 деревьев и более сотни кустарников. Соответствующие постановление размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, МУП «Горэнерго-НТ» получило разрешение на снос зеленых насаждений, расположенных в охранной зоне тепловых сетей, подлежащих реконструкции по инвестиционному проекту. Вырубить деревья и кустарники разрешено на участках: от улицы Юности, 11А до дома 4А,

от улицы Вагоностроителей, 37 до дома 57,

от улицы Молодежная, 22Б до улицы Окунева, 1Б,

от улицы Тельмана, 36 до улицы Тимирязева, 54,

от улицы Энтузиастов, 93 до улицы Зари, 66,

от улицы Калинина, 99 до дома 89,

от улицы Калинина, 99 до дома 89, от улицы Калинина, 84 до дома 82,

от улицы Зари, 21а до дома 29,

от улицы Пихтовая, 28 до дома 34,

от улицы Пихтовая,34 до дома 36,

от улицы Пихтовая, 36 до дома 38,

от улицы Юности, 20 до улицы Басова, 6а,

от улицы Парковая 6а (тепловая насосная станция № 9) до улицы Максарева, 3,

от улицы Юности, 20 до Ленинградского проспекта, 26А,

от Ленинградского проспекта, 30 б до проспекта Дзержинского, 39,

от Ленинградского проспекта, 56 до дома 72,

от Ленинградского проспекта, 90 (тепловая камера № 27/71) до Ленинградского проспекта, 84,

от Ленинградского проспекта, 88 до дома 100,

от Ленинградского проспекта, 102 до улицы Зари, 22,

от Ленинградского проспекта, 104 до дома 100А. Среди подлежащих вырубке деревьев есть тополя, яблони, клены, рябины. Кустарники — сирень, шиповник, боярышник. После выполнения работ «Горэнерго-НТ» предстоит восстановить благоустройство территории и вывезти мусор. Напомним, в июле ГКУ «Управление автомобильных дорог» получило от администрации города разрешение на снос 188 деревьев на Южном подъезде в связи с ремонтными работами. В городскую казну предприятие должно возместить 1,8 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter