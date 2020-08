В Нижнем Тагиле вернут часть больниц к «докоронавирусному» режиму работы

Часть больниц, принимающих больных коронавирусом, вернутся к штатному приему пациентов, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Министерство здравоохранения внесло в план перевода на обычный режим 18 больниц Свердловской области. В список городов, в которых планируется изменение режима работы, вошли Нижний Тагил, Асбест, Сысерть, Нижняя Салда, Первоуральск, Каменск-Уральский. Решение связано с положительной тенденцией уменьшения количества выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 167 случаев заражения, девять человек умерли. Ранее в Екатеринбурге разгрузили «скорые», позволив им не увозить в медучреждения пациентов, болеющих легкой формой COVID-19. Скорая помощь Екатеринбурга перестала забирать больных коронавирусом по ночам

