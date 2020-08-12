В Нижнем Тагиле вернут часть больниц к «докоронавирусному» режиму работы

Министерство здравоохранения внесло в план перевода на обычный режим 18 больниц Свердловской области. В список городов, в которых планируется изменение режима работы, вошли Нижний Тагил, Асбест, Сысерть, Нижняя Салда, Первоуральск, Каменск-Уральский.