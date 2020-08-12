В Свердловской области зарегистрировано еще 167 новых случаев коронавирусной инфекции

В России за сутки было выявлено 5102 случая заболевания коронавирусом, а общее число заболевших превысило 902 тысячи человек. Количество выздоровевших при этом составляет более 710 тысяч человек, из них 7123 пациента были выписаны из больниц за минувшие сутки. Также подтверждено 129 летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 15 260 человек.