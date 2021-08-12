Как защитить детское сердце: советы кардиолога из Нижнего Тагила

Международный день здорового сердца отмечается 11 августа. Как избежать заболеваний сердца и при каких симптомах у ребенка стоит немедленно обратиться к врачу, редакции TagilCity.ru рассказала кардиолог Детской городской больницы Александра Немцева.

Здоровое сердце Задумываться о будущем здоровье малыша специалисты советуют еще до планирования рождения ребенка. Будущим мамам и папам рекомендуется отказаться от вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотических веществ) и вести здоровый образ жизни. Наибольшее внимание женщинам стоит уделять состоянию собственного организма в первые два месяца беременности. Именно первый триместр беременности критически влияет на здоровье будущего ребенка, утверждают медики. В такой период любой повреждающий фактор оказывает пагубное влияние на формирование сердца, и ребенок может родиться с пороком, заявляет медик, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Например, если мама перенесла краснуху или любое другое инфекционное заболевание — возникает повреждение сердца, а при заболеваниях в более поздние сроки — последние три месяца беременности, ребенок может родиться с миокардитом — воспалительным процессом сердца,поделилась с TagilCity.ru Александра Немцева. В первые годы жизни ребенка нужно особенно беречь от гиподинамии (недостаточной активности), переедания либо недоедания. Также родителям стоит подавать личный пример здоровым образом жизни: маленькие члены семьи копируют манеру поведения и привычки взрослых. Кроме того, детей любого возраста стоит оберегать от недосыпа. Вовремя обращаться к врачу и лечиться Любая вирусная инфекция при соответствующих условиях может перейти в миокардит в воспалительный процесс сердца, а если вовремя его не лечить, может возникнуть кардиомиопатия — заболевание, при котором сердце достигает больших размеров, перестает нормально работать: мышца не качает кровь, в итоге возникает сердечная недостаточность. Спасти ребенка в таком случае может только пересадка сердца. Бактериальные инфекции способны привести к острой ревматической лихорадке, из-за этого возникает порок сердца. Простуду и прочие заболевания не советуется переносить на ногах, стоит соблюдать режим и своевременно пролечивать все заболевания, считает Александра Немцева. Также Александра Немцева рассказала, что родителям стоит срочно обратиться к врачу либо вызвать скорую помощь, если их ребенок резко прибавляет в весе. Если малыш часто отказывается от груди — это тоже может быть симптомом некоторых проблем. Также к тревожным симптомам врач относит отдышку, посинение губ, кончиков пальцев, холодные кисти и стопы, потливость. У более старших детей могут быть обморочные состояния, на которые нельзя не обращать внимания. Любая головная боль, головокружение, плохая переносимость физических нагрузок, жалобы на слабость. В таких случаях необходимо обращаться к участковому врачу, чтобы вас направили к нужному специалисту,сообщил кардиолог Детской городской больницы. Полезно ли посещение спортивных секций для сердца? Сердце — это мышца, ее нужно тренировать, любые физические нагрузки укрепляют данный орган. Большой спорт не всегда полезен: иногда чрезмерные нагрузки приводит к нежелательным результатам. Часто в кардиологию привозят детей с физкультурного диспансера с патологией сердца, которым спорт противопоказан, рассказывает врач. В спорт стоит отдавать ребенка только после ряда обследований: ЭКГ, УЗИ, осмотра кардиолога — и только после положительного заключения врачей ребенок допускается к занятиям. При этом физическая активность благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему человека: Обязательно нужно заниматься спортом, у нас многие дети с пороками сердца, прооперированные занимаются. Для каждого выбирается своя нагрузка, рассказала в беседе с TagilCity.ru Александра Немцева. Кардиолог Детской городской больницы дала рекомендации для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у детей и взрослых. Александра Немцева уверена, что в первую очередь пациентам нужно доверять врачам, соблюдать все их предписания и выполнять рекомендации специалистов. Контролировать холестерин, артериальное давление, уровень сахара в крови, больше двигаться, бывать на свежем воздухе и правильно питаться — все это советует Александра и взрослым людям. Нужно нормальное питание: белки, жиры, углеводы, витамины с микроэлементами. Также нужно добавлять в питание зелень, фрукты, овощи, ягоды, рыбу, мясо обязательно. Ограничивать фастфуд, дети этим злоупотребляют, особенно подростки. Это может привести к повреждению наших сосудов и в дальнейшем формируется атеросклероз, повышенное давление, что ведет к появлению различных сердечных заболеваний,заявила кардиолог.

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