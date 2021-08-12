Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор

Концентрация алюминия перед подачей в сеть с Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ, по данным нижнетагильского Роспотребнадзора, не превышала норму ни в 2020 году, ни в 2021 годах. Но в этом году ведомство фиксирует превышение канцерогена хлороформа.

В прошлом году на показатель алюминия ведомством было отобрано 55 проб в точке отбора перед подачей в сеть в Верхне-Выйском гидроузле. Минимальная концентрация металла в воде составила 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,12 мг/дм3 при норме в 0,5 мг/дм3. В разводящей сети проведено 66 исследований. Минимальный показатель — 0,04 мг/дм3, максимальный — 0,099 мг/дм3. На Черноисточинском гидроузле за год в точке отбора перед подачей отобрано 808 проб на содержание алюминия. Минимальная концентрация — 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,49 мг/дм3. В разводящей сети проведено 147 исследований. Минимальная концентрация — 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,49 мг/дм3. Также в Роспотребнадзоре отметили, что согласно новым правилам СанПиН, вступивших в силу в 2021 году, норматив алюминия в воде изменился с 0,5 на 0,2 мг/дм3. По предоставленным отчетам производственно-лабораторного контроля, за второй квартал 2021 года (с учетом изменения норматива) превышений содержания норматива не установлено,сообщают в ведомстве. Кроме того, изменилась ПДК хлороформа в воде с 0,2 до 0,06 мг/дм3. В связи с этим Роспотребнадзор фиксирует превышения по показателям 4-хлористого углерода и хлороформа. Хлороформ — это ядовитое вещество, которое образуется в воде в результате реакций различных органических соединений и продуктов метаболизма биопленки и водорослей. Хлороформ негативно влияет на работу внутренних органов человека, наносит вред коже и волосам. Последствием избытка этого канцерогена в крови является аллергическая реакция — сыпь, шелушение и раздражение кожи. Прошли публичные слушания по проекту станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле Напомним, на Черноисточинском гидроузле планируют возвести новую станцию водоподготовки «Южная», которая позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел. Ее строительство планируется завершить к 2024 году, если в 2021 году проект пройдет государственную экспертизу.

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