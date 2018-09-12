Гимназия в Екатеринбурге временно закрыта из-за вспышки менингита

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Гимназия №5 в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за вспышки серозного менингита. Заболевшими оказались четыре ученика восьмого класса.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации Роспотребнадзора, в гимназии №5 в Екатеринбурге выявлены четыре случая заболевания серозным менингитом в одном классе.
Сейчас заболевшие ученики находятся под медицинским наблюдением. Класс, в котором они обучались, закрыт на карантин до 30 сентября, дети занимаются удаленно. Остальные ученики гимназии также переведены на дистанционное обучение.
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. Специалисты отбирают материал для лабораторных исследований, выявляют источник инфекции. Также в здании гимназии проводится тщательная дезинфекция, сообщает «Областная газета».
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