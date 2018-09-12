Гимназия в Екатеринбурге временно закрыта из-за вспышки менингита

По информации Роспотребнадзора, в гимназии №5 в Екатеринбурге выявлены четыре случая заболевания серозным менингитом в одном классе.

Сейчас заболевшие ученики находятся под медицинским наблюдением. Класс, в котором они обучались, закрыт на карантин до 30 сентября, дети занимаются удаленно. Остальные ученики гимназии также переведены на дистанционное обучение.