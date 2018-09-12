Минздрав отказался помочь в решении проблем больниц Нижнего Тагила

В июне 2018 года депутаты Нижнего Тагила направили в адрес регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова обращение, в котором попросили помощи в разработке программы по развитию здравоохранения в городе и решении вопроса о покупке высокотехнологичного оборудования.

Как сообщают «Все новости», через 4 месяца областной Минздрав направил ответ, в котором программа для решения проблемы нехватки кадров и медицинского оборудования была названа нецелесообразной. Глава ведомства Цветков пояснил нижнетагильским депутатам, что национального проекта «Здравоохранение» и региональных проектов вполне достаточно. Перечень специального оборудования, в котором нуждаются городские больницы, в Минздраве не стали рассматривать.

Чиновники в Екатеринбурге заявили, что заявки в письме не совпадают с теми, которые уже есть в министерстве. Нас обвинили в некомпетентности. Нашему возмущению нет предела,заявил один из авторов обращения, председатель думской комиссии по соцполитике Руслан Юсупов.