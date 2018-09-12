Не «бережливая»: как обновится детская поликлиника Вагонки в Нижнем Тагиле

Ранее стало известно, что жители Нижнего Тагила могут заполнить анкеты, обозначить проблемы медучреждения и отправить пожелания по изменению поликлиники на электронную почту детской больницы. Информация о грядущих переменах была опубликована на сайте ГБУЗ СО «ДГБ города Нижнего Тагила».

Редакция TagilCity.ru побывала в детском медучреждении. Поликлиника принимает маленьких пациентов со всей Вагонки. Фасад здания и крыльцо требуют ремонта. Местами видна обвалившаяся штукатурка, на крыльце разбита плитка, а стены сплошь изрисованы.

С малышом часто посещаем поликлинику. Вид снаружи, конечно, еще тот. Единственный плюс – более-менее удобная парковка для колясок. А так – все осыпается от старости и сырости, ремонта здесь не было давно. Внутри со времен моего детства практически ничего не изменилось. Ну и постоянные очереди, приходится практически половину дня проводить в поликлинике. Для ребенка это очень тяжело, говорит мама юной пациентки.

На осуществление ремонта фасада нижнетагильской поликлиники выделено 2 897 417 рублей из бюджета области. Также заключен контракт с подрядчиком на внутренний ремонт здания на 7 019 607 рублей. Обязательства по обоим договорам должны быть исполнены до 30 ноября 2018 года.

На первом этаже здания началась замена окон. На установку новых окон выделено 1 943 319 рублей, по условиям контракта замена должна закончиться не позднее 30 сентября текущего года.

В поликлинике начались ремонтные работы. Сейчас в здании началась замена окон на первом этаже, буквально на этой неделе. Фасад здания, скорее всего, изменится, сообщили в пресс-службе ГБУЗ СО ДГБ Нижнего Тагила.

На втором и третьем этажах еще остались старые деревянные окна. В здании не работают лифты. Внутренняя отделка помещений требует косметического ремонта. В коридорах видны следы подготовки к ремонтным работам: сдвинута старая мебель, расчищены отдельные площадки.

Возле кабинетов второго этажа появились новые пеленальные столики, также есть специально отведенное место для грудного кормления малышей.

Помимо внутренних и внешних изменений здания проект коснется оптимизации 2 проблемных направлений работы: регистратуры и кабинетов вакцинации.

Этот проект внедряется сейчас во всех учреждениях Свердловской области. Проект сейчас называется не «Бережливая поликлиника», а по-другому: «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В поликлинике на Окунева, 32 идет не просто ремонт, там внедряется этот проект. На Окунева - по двум направлениям: «Оптимизация работы регистратуры» и «Оптимизация работы кабинетов вакцинопрофилактики», потому что здесь это первоочередные проблемные направления,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГБУЗ ДГБ Нижнего Тагила.