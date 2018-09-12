Субботник пройдёт на горе Шихан в Нижнем Тагиле 14 сентября

Мероприятие состоится на горе Шихан в 16:30. Участники встречаются у памятника Петру и Февронии. Приглашаются все желающие.

Интересно, что во время субботника участники будут сортировать собранный мусор, а в дальнейшем отправят стекло и пластик на переработку, сообщили в пресс-службе Нижнетагильского думы. Всем, кто придёт на субботник, будут выданы мешки и иные атрибуты для уборки мусора.