Субботник пройдёт на горе Шихан в Нижнем Тагиле 14 сентября

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14 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт субботник, организованный Молодёжной думой города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие состоится на горе Шихан в 16:30. Участники встречаются у памятника Петру и Февронии. Приглашаются все желающие.
Интересно, что во время субботника участники будут сортировать собранный мусор, а в дальнейшем отправят стекло и пластик на переработку, сообщили в пресс-службе Нижнетагильского думы. Всем, кто придёт на субботник, будут выданы мешки и иные атрибуты для уборки мусора.
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