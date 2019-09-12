В Нижнем Тагиле 60-летний юбилей отметил врачебно-физкультурный диспансер
Сегодня, 16:40Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свой 60-летний юбилей отмечает врачебно-физкультурный диспансер в Нижнем Тагиле. На протяжении десятков лет медучреждение принимает активное участие во всех социально-значимых городских мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 1959 году вышел приказ об основании в городе учреждения с профессиональным медицинским сопровождением, так как в это время в Советском Союзе развернулась массовая кампания по продвижению физкультуры.
Сегодня штат диспансера насчитывает 52 сотрудника. Ежегодно в медучреждении проходят осмотр около 10 тысяч тагильских спортсменов. Также в диспансере проводят лечение спортсменов и профилактику травматизма в спорте. Врачи организуют медобслуживание соревнований и сборов.
По словам руководителя учреждения Ирины Паньковой, в диспансере «всегда можно получить квалифицированную консультацию врача и необходимые рекомендации».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей