В Нижнем Тагиле 60-летний юбилей отметил врачебно-физкультурный диспансер

В 1959 году вышел приказ об основании в городе учреждения с профессиональным медицинским сопровождением, так как в это время в Советском Союзе развернулась массовая кампания по продвижению физкультуры.

Сегодня штат диспансера насчитывает 52 сотрудника. Ежегодно в медучреждении проходят осмотр около 10 тысяч тагильских спортсменов. Также в диспансере проводят лечение спортсменов и профилактику травматизма в спорте. Врачи организуют медобслуживание соревнований и сборов.