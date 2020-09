В Нижнем Тагиле за минувшие сутки подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии в городе было выявлено 1 662 случая заболевания. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 128 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 26 788 человек. Кроме того, зафиксировано 10 смертей больных коронавирусом. В Нижнем Тагиле третий день растет заболеваемость коронавирусом

