В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

За время пандемии от COVID-19 скончались 522 свердловчанина. Заболеваемость коронавирусом на Урале растет. В течение последних нескольких дней увеличилось как число инфицированных, так и количество смертей больных коронавирусом. Сегодня свердловский опрештаб зарегистрировал 128 случаев заболевания COVID-19. За сутки у 128 свердловчан был выявлен коронавирус

Related news: За сутки у 128 свердловчан был выявлен коронавирус

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter