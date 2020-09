За сутки у 128 свердловчан был выявлен коронавирус

В Свердловской области выявлено еще 128 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

Случаи заражения выявлены в 18 муниципалитетах региона. Большинство зараженных по-прежнему в Екатеринбурге — 70 человек. Общее число заболевших коронавирусом достигло 26 788 человек. 93 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 44 — на аппаратах ИВЛ. 342 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. Из больниц по выздоровлению выписано 60 человек, всего за время пандемии выздоровели 20 662 свердловчанина. В России за сутки выявлено 5 488 заболевших коронавирусом, общее число россиян, заразившихся COVID-19, достигло 1 057 362 человек. За стуки зарегистрировано 119 летальных случаев, общее число смертей — 18 484. Выздоровело 5 428 россиян, общее число излечившихся от инфекции — 873 535.

Related news: Количество заболевших коронавирусом жителей на Урале снова растет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter