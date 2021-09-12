Достаём теплые шарфы и шерстяные носки: уральцам обещают похолодание до — 4 градусов

Достаём теплые шарфы и шерстяные носки: уральцам обещают похолодание до — 4 градусов
Достаём теплые шарфы и шерстяные носки: уральцам обещают похолодание до — 4 градусов
Сегодня, 12:59Здоровье и экологияФото: Flickr
Синоптики пообещали жителям Свердловской заморозки до минус 4 градусов.

Столбик термометра опустится до отметки в минус 4 градуса ночью 13 сентября. Заморозки ожидаются на почве и в воздухе.

Ранее ЕДДС Нижнего Тагила предупредила жителей города о шквалистом ветре, который сохранится на территории муниципалитета.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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