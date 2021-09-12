Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 сентября

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 сентября
Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 сентября
Сегодня, 18:39Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
12 сентября во время замеров воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не обнаружил наличия веществ-загрязнителей.

Замеры проводились при температуре воздуха +10 градусов и западном ветре со скоростью шесть метров в секунду. Показатели диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида остались нулевыми.

Фото:TagilCity.ru

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о сoстоянии атмосферы получена на оснoвании инструментaльных замерoв газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличaться от замеров, опубликoванных уполномоченным гoсударственным органом. Для получения официальной инфoрмации о состоянии окружающей среды редaкция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запрoсы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
воздухзамерыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы