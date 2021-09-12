Вопрос Куйвашеву про воздух и увеличение выбросов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Наличие загрязнений во время двухминутных замеров на прошедшей неделе прибор фиксировал только в два дня:
При контрольных 20-минутны замерах показатели пяти веществ — сероводорода, диоксида азота, формальдегида, синильной кислоты и диоксида серы — остались нулевыми.
А в августе посты УГМС фиксировали превышение формальдегида аж 13 раз. Максимальное концентрация вещества достигала 2 ПДК. Все превышения зарегистрированы только на двух стационарных постах, один из которых находится на Вагонке, а второй — на Сухоложском поселке.
В 2020 году четыре предприятия из Нижнего Тагила увеличили выбросы в атмосферный воздух в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. Это ВГОК, УВЗ, ООО «Тагилспецтранс» и МУП «Тагилэнерго». Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом — ЕВРАЗ НТМК, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и АО «Химический завод «Планта». Однако значения этих сокращений оказались минимальны — составили меньше одной тысячи тонн.
Во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым тагильчанка задала вопрос, волнующий множество жителей города: когда в Нижнем Тагиле можно будет дышать чистым воздухом? Глава региона в свою очередь проблему экологии признал, пообещав при этом в следующем году выделить городу 400 млн рублей на улучшение экологии.
Роспотребнадзор вновь проиграл «бой» в суде с ЕВРАЗ НТМК за санитарно-защитную зону. Ведомство хотело обязать предприятие «убрать» из предполагаемой СЗЗ все жилые постройки и соцобъекты. Но ЕВРАЗ такое предписание не устроило, и завод смог отменить его через суд. Апелляционная жалоба Роспотребнадзора, которую, кстати, поддержали тагильчане, также осталась без удовлетворения.
Предприимчивый дальнобойщик решил, что земля все стерпит и слил на территории бывшего асфальтного завода в Асбесте ядовитую жидкость. Очевидцы происшествия вызвали полицейских. Приехавшие стражи порядка задержали грузовой автомобиль нарушителя.
Береговая насыпь на Исинском водохранилище до сих пор остается разрушенной после июльского потопа. Пока только чиновники ГГО подсчитали ущерб и составили смету ремонтных работ. После ее экспертизы будут запрошены деньги из резервного фонда правительства Свердловской области. А вот уже потом, через месяц, начнется и восстановление.