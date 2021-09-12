Вопрос Куйвашеву про воздух и увеличение выбросов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе журналисты TagilCity.ru вновь делали замеры воздуха возле ж/д вокзала. Какие результаты получились, читайте в наших экологических итогах недели. А также вы узнаете, какой эко-вопрос задала тагильчанка губернатору на прямой линии, и какие предприятия увеличили объем выбросов в 2020 году.

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