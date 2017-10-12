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Новости Нижнего Тагила

МЧС рекомендует тагильчанам реже выходить на улицу из-за смога

12 октября 2017, 20:00Добавить новость
город,МЧС,Нижний Тагил,погода,метеорологические условия,смог,опасность,вредные примеси,НМУ
Управление МЧС по Свердловской области предупреждает тагильчан о том, что смог над городом не рассеивается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неблагоприятные условия будут действовать в Нижнем Тагиле с 9 до 13 октября.

Сейчас спасатели рассылают жителям Нижнего Тагила смс-сообщения с рекомендациями ограничить пребывание на улице и поездки в автотранспорте. Причиной этому является высокая концентрация вредных примесей в воздухе из-за неблагоприятных условий для их рассеивания.

Предполагается, что в ближайшие дни смог над городом сохранится. При возникновении ЧП спасатели призывают тагильчан звонить по телефону 101.

 
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