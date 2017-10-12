Тагильчанка пострадала от деятельности незаконной стоматологической клиники

Анастасия Осичева обратилась в клинику, адрес которой нашла в интернете. Она была уверена, что выиграет не только время, но и деньги.



Анастасии выписали чек на 20 тысяч рублей. Вскоре после оплаты тагильчанка намеревалась подать документы на возвращение подоходного налога. Однако врач из клиники отказался оформить договор.



Квитанции об оплате, которые оказались на руках у Анастасии, не имеют юридической силы.

У меня даже мысли не возникало, что мне по окончании всех услуг вообще никаких документов не выдадут. Даже элементарно по гарантийным срокам я у них уточнила, гарантия выдается или нет, на что мне ответили: спрашивайте у доктора. – А у вас разве нет карточки, где все прописывается, устанавливаются сроки? – Мне сказали, нет, -- рассказала тагильчанка.



Сотрудники частной стоматологии утверждают, что видят девушку впервые. В книге учета пациентов её фамилия не значится. Около 50 тагильчан с начала года оказались в подобной ситуации, передает ОТВ.



Девушка обратилась в полицию и в Роспотребнадзор. Проверка показала, что клиника работала в Нижнем Тагиле незаконно. Известно, что она располагается в Дзержинском районе. В консультационном пункте Роспотребнадзора заявили следующее: