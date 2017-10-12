Загрязнение водоемов Свердловской области уменьшилось на 600 млн кубометров воды

В адрес министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова прокуратурой было внесено представление.

Причиной внесения представления стало большое количество нарушений, обнаруженных прокуратурой на предприятиях уральского региона.

Так, в Лесном комбинат «Электрохимприбор» был уличен в загрязнении рек Большая Именная, Тура, а также Нижне-Туринского водохранилища. Подобные факты нарушения были выявлены и в других водоемах Свердловской области, среди которых Черноисточинское водохранилище («Водоканал-НТ»), река Исеть (завод «Исеть»), болото Молебское (птицефабрика «Среднеуральская»), Ница («Водоканал-Сервис») и другие.

Прокуратура привлекла к ответственности вышеперечисленные предприятия, а также обязала их устранить выявленные нарушения.

Как сообщает ЕТВ, по результатам данных проверок удалось наладить динамику уменьшения сброса вредных веществ в водоемы уральского региона. На данный момент удалось сократить показатель на 616 млн куб. м. воды за год.