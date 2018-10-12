Проверка организована из-за возможного отравления школьников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с симптомами, похожими на отравление, обратились в медучреждения несколько учащихся школы №83. В связи с этим прокуратурой Железнодорожного района организована проверка.

К настоящему времени известно, что за помощью обратились 4 человека, все они обучаются в разных классах одной школы. У одного из них диагностирована острая кишечная инфекция. У других – взяты на исследование анализы.