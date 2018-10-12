Ребенок в Екатеринбурге не мог бесплатно получать лекарства из-за редкого заболевания
В Екатеринбурге ребенок сможет получать бесплатные жизненно-необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры.
В столице Урала ребенок, имеющий редкое заболевание, не мог получать жизненно-необходимое лекарство, так как оно не было включено в список жизненно-необходимых препаратов, которые выдаются пациентам бесплатно.
После проверки, организованной прокуратурой, были направлены иски к Министерству здравоохранения Свердловской области и Министерству здравоохранения Российской Федерации. В ходе судебного заседания исковые требования прокуратуры были удовлетворены.
Судебное решение подлежит немедленному исполнению. Ребенок будет обеспечен жизненно-необходимым лекарством в полном объеме.
В настоящий момент Министерство здравоохранения Свердловской области собрало пакет документов, необходимых для решения данного вопроса, и выделило нужную сумму для покупки препарата, сообщает прокуратура Свердловской области.