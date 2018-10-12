Штормовое предупреждение отменено в Нижнем Тагиле

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С 12 октября в Нижнем Тагиле перестало действовать предупреждение об усилении ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
Напомним, что штормовое предупреждение действовало в Нижнем Тагиле с 8 октября. В ночь на 9 октября в городе прошел ураган.
В эти выходные синоптики обещают облачную погоду, временами возможен снег. Температура воздуха днем +2 – +3 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов.
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