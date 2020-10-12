Минздрав рассказал о сроках завершения коронавирусной пандемии

Минздрав рассказал о сроках завершения коронавирусной пандемии

Сегодня, 11:14Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Министерстве здравоохранения сообщили, что эпидемия COVID-19 продлится еще минимум год, сообщают «Новые известия».

Об этом рассказал главный пульмонолог минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что прогнозы по коронавирусной инфекции делать сложно.

Ближайшие месяцы рост заболеваемости будет продолжаться, а в условиях пандемии нам предстоит жить еще минимум год,сказал Авдеев.

Пульмонолог отмечает, что улучшились методы и результаты лечения инфекции. Это произошло благодаря накопленному врачебному опыту. Во многих видах терапии скорректировали подход.

Напомним, в Свердловской области за сутки с 11 по 12 октября выявили 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По России зарегистрировано более 13 тысяч заразившихся человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
коронавируспандемия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы