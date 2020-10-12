Минздрав рассказал о сроках завершения коронавирусной пандемии

Об этом рассказал главный пульмонолог минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что прогнозы по коронавирусной инфекции делать сложно.
Ближайшие месяцы рост заболеваемости будет продолжаться, а в условиях пандемии нам предстоит жить еще минимум год,сказал Авдеев.
Пульмонолог отмечает, что улучшились методы и результаты лечения инфекции. Это произошло благодаря накопленному врачебному опыту. Во многих видах терапии скорректировали подход.
Напомним, в Свердловской области за сутки с 11 по 12 октября выявили 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По России зарегистрировано более 13 тысяч заразившихся человек.