В Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19

В Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19

Сегодня, 09:47Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле достаточно плазмы крови с антителами к коронавирусу.

В социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что для переливания требуется кровь с «антиковидными» антителами второй группы с положительным резусом.

Разместивший объявление мужчина рассказал редакции, что выложил его по просьбе родственников, один из которых находится в тяжелом состоянии в ЦГБ №1.

Photo:социальные сети

Объявление больше не актуально, доноров нашли, откликнулось много людей, рассказал мужчина.

На вопрос почему родным пришлось самостоятельно искать доноров, вместо запроса в центр переливания от больницы, ответить он затруднился.

На данный момент забор плазмы крови у переболевших коронавирусом приостановлен. Имеется достаточное количество запасов всех групп. Она предоставляется по запросу из медицинских учреждений, рассказала TagilCity.ru заведующая областной станции переливания крови № 3.

Напомним, в сентябре Служба крови Свердловской области сообщила о нехватке донорского материала всех групп.

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