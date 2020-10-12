В России второй день подряд выявляют больше 13 тысяч случаев заболевания COVID-19

В России второй день подряд выявляют больше 13 тысяч случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 12:49Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В России за прошедшие сутки снова выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Всего подтверждено 13 592 случая, из них у 3564 человек заболевание протекает бессимптомно.

С начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 3793 человек. Всего вылечившихся насчитывается 1 024 235 человек.

За все время пандемии подтверждено 22 722 летальных случая, из них 125 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки проведено 409 тысяч тестов на выявление коронавируса. Под наблюдением медиков находятся свыше 266 тысяч человек.

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