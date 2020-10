В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области за сутки с 11 по 12 октября выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там инфекция подтверждена у 134 человек. Остальные зараженные являются жителями 32 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила. Всего за время пандемии в регионе выявлена 31 342 случаев заражения. Отмечается, что 174 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 145 — в реанимации, в том числе 86 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 600 человек. Из больниц по выздоровлению был выписан 151 человек. Всего вылечились за время пандемии 23 302 пациента. Также подтверждено четыре летальных случая. В общей сложности инфекция унесла жизни 655 свердловчан. В России за сутки было выявлено более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а общее число превысило 1,3 миллиона человек. Количество выздоровевших увеличилось до 1,02 миллиона человек. Из них почти 3,8 тысяч пациентов выписаны за прошлые сутки. За сутки также было подтверждено 125 летальных случаев. Всего от инфекции скончались более 22,7 тысячи россиян. В России второй день подряд выявляют больше 13 тысяч случаев заболевания COVID-19

