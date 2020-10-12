В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки было выявлено более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а общее число превысило 1,3 миллиона человек. Количество выздоровевших увеличилось до 1,02 миллиона человек. Из них почти 3,8 тысяч пациентов выписаны за прошлые сутки. За сутки также было подтверждено 125 летальных случаев. Всего от инфекции скончались более 22,7 тысячи россиян.