1,5 тысячи свердловских предприятий не выполнили требований Роспотребнадзора о СЗЗ

Только 1080 свердловских предприятий из 2575 подали документы в Роспотребнадзор для организации санитарно-защитных зон. Остальные предприятия, где требуется установка границ СЗЗ, не успели этого сделать до 1 октября.

В ведомстве отмечают, что ранее для многих производственных объектов действовали предварительные санитарные зоны. Их требовалось закрыть и подать до 1 октября заявление об установлении СЗЗ. Согласно закону, если в границах санитарно-защитной зоны есть жилые дома и социальные объекты, то предприятия обязаны возмещать владельцам сооружений причиненный вред или снижать влияние на экологию в данных зонах, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Напомним, санитарно-защитная зона одного из крупнейших предприятий Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — не установлена до сих пор. Последний раз называлась дата 31 декабря 2020 года, якобы до этого времени граница СЗЗ предприятия будет определена. Однако на сегодняшний день этого не сделано до сих пор. Ранее Роспотребнадзор попытался обязать ЕВРАЗ НТМК «убрать» из предполагаемой санзоны жилые застройки и соцобъекты. Однако предприятие в судебном порядке оспорило данный пункт предписания ведомства.

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