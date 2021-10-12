139 случаев COVID-19 выявлено у тагильчан за сутки

139 случаев COVID-19 выявлено у тагильчан за сутки
139 случаев COVID-19 выявлено у тагильчан за сутки
Сегодня, 17:09Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще 139 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле с 11 по 12 октября, сообщает управление Роспотрбенадзора.

Официальное число заболевших приближается к 11 тысячам человек, с начала пандемии инфекция была диагностирована у 10 845 пациентов.

В Свердловской области за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 564 жителей региона, общее число заболевших составило 145 450 человек. 965 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 445 подключены к аппаратам ИВЛ. От инфекции скончались еще 44 человека, всего зафиксировано 6 817 летальных исходов. За время пандемии из больниц выписано 133 606 свердловчан, из них 468 за последние 24 часа.

Напомним, антирекорд по заболеваемости COVID-19 в Нижнем Тагиле был зафиксирован 6 августа, тогда инфекция была выявлена у 151 жителя города.

статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
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