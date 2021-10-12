139 случаев COVID-19 выявлено у тагильчан за сутки

В Свердловской области за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 564 жителей региона, общее число заболевших составило 145 450 человек. 965 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 445 подключены к аппаратам ИВЛ. От инфекции скончались еще 44 человека, всего зафиксировано 6 817 летальных исходов. За время пандемии из больниц выписано 133 606 свердловчан, из них 468 за последние 24 часа.