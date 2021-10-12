564 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

За сутки с 11 по 12 октября в Свердловской области заболели еще 564 уральца — на одного меньше, чем за прошлые сутки.

В Свердловской области лабораторно подтверждены еще 564 случая заболеванием коронавирусной инфекцией В Екатеринбурге число заболевших составило 140 человек, остальные случаи приходятся на другие муниципалитеты области, в том числе на Нижний Тагил, сообщает оперштаб региона. За время пандемии в Свердловской области уже заболели 145 450 человек. Состояние 965 пациентов оценивается как тяжелое. 531 больной коронавирусом находится в реанимационных отделениях госпиталей. 445 пациентов под аппаратами ИВЛ. Средняя степень тяжести диагностирована у 7 021 уральцев, состояние остальных заболевших не вызывает у медиков опасений. В России за сутки заболели 28 190 человек. Общее число заболевших россиян с начала пандемии составило 7 832 964 человека. Общее число выздоровевших от COVID-19 свердловчан сейчас составляет 133 606 человек Число выписанных из больниц по выздоровлению за сутки в Свердловской области составило 468 пациента. В Москве этот показатель составил 2 477 человек, в Санкт-Петербурге 2 459. Всего по России число выздоровевших за сутки составило 20 706 человек, а с начала пандемии 6 894 285. В Свердловской области за сутки скончались 44 пациента, всего в регионе умерло 6 817 человек с начала пандемии За тот же период в России скончались 973 человека, а летальных случаев за все время по стране выявлено 218 345.

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