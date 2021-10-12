564 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

564 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
564 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:34Здоровье и экологияФото: 1МI
За сутки с 11 по 12 октября в Свердловской области заболели еще 564 уральца — на одного меньше, чем за прошлые сутки.

В Свердловской области лабораторно подтверждены еще 564 случая заболеванием коронавирусной инфекцией

В Екатеринбурге число заболевших составило 140 человек, остальные случаи приходятся на другие муниципалитеты области, в том числе на Нижний Тагил, сообщает оперштаб региона.

За время пандемии в Свердловской области уже заболели 145 450 человек. Состояние 965 пациентов оценивается как тяжелое. 531 больной коронавирусом находится в реанимационных отделениях госпиталей. 445 пациентов под аппаратами ИВЛ.

Средняя степень тяжести диагностирована у 7 021 уральцев, состояние остальных заболевших не вызывает у медиков опасений.

В России за сутки заболели 28 190 человек. Общее число заболевших россиян с начала пандемии составило 7 832 964 человека.

Общее число выздоровевших от COVID-19 свердловчан сейчас составляет 133 606 человек

Число выписанных из больниц по выздоровлению за сутки в Свердловской области составило 468 пациента. В Москве этот показатель составил 2 477 человек, в Санкт-Петербурге 2 459. Всего по России число выздоровевших за сутки составило 20 706 человек, а с начала пандемии 6 894 285.

В Свердловской области за сутки скончались 44 пациента, всего в регионе умерло 6 817 человек с начала пандемии

За тот же период в России скончались 973 человека, а летальных случаев за все время по стране выявлено 218 345.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьРоссиястатистикаЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы