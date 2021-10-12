Дети за год стали в 3 раза чаще болеть коронавирусом в Екатеринбурге

В 2021 году процент заболевших COVID-19 детей в Екатеринбурге составляет уже 20-24% от общего числа заболевших на Урале, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.
Дети как приносят инфекцию домой, так и выносят ее от взрослых в детские коллективы,рассказал специалист.
По мнению врача, подростки часто заболевают коронавирусной инфекцией из-за несерьезного отношения к своему здоровью.
Напомним, более двухсот школьных классов переведены на дистант в Екатеринбурге. Всеобщий карантин для школьников пока не планируется вводить в регионе, сообщили в оперштабе.