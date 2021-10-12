Дети за год стали в 3 раза чаще болеть коронавирусом в Екатеринбурге

В текущем году при новой волне коронавируса в Екатеринбурге дети стали болеть в 3 раза чаще, чем это было год назад. В прошлом году процент детей от общего количества заболевших уральцев не превышал 8%.

В 2021 году процент заболевших COVID-19 детей в Екатеринбурге составляет уже 20-24% от общего числа заболевших на Урале, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов. Дети как приносят инфекцию домой, так и выносят ее от взрослых в детские коллективы,рассказал специалист. По мнению врача, подростки часто заболевают коронавирусной инфекцией из-за несерьезного отношения к своему здоровью. Напомним, более двухсот школьных классов переведены на дистант в Екатеринбурге. Всеобщий карантин для школьников пока не планируется вводить в регионе, сообщили в оперштабе. Более 200 школьных классов в Екатеринбурге вернулись на дистант из-за COVID-19

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