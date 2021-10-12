Два дополнительных кол-центра появятся в больницах Свердловской области

Два дополнительных кол-центра появятся в больницах Свердловской области
Два дополнительных кол-центра появятся в больницах Свердловской области
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Два кол-центра для записи на прием в больницу или вызова врача на дом будут созданы в Свердловской области по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова.

Он обратился к главе медколледжа, чтобы создать два дополнительных кол-центра, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Светлана Глуховская во время брифинга, пишет Ура.ру.

Она добавила, что данная мера принято после того, как свердловчане жаловались на невозможность записаться в больницу, если имеются признаки ОРВИ.

Создание кол-центров, по мнению чиновников, позволит быстрее записываться на прием. Номера телефонов будут объявлены позже.

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