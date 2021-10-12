О каждой третьей смерти от коронавируса на Урале сообщили в Росстате

О каждой третьей смерти от коронавируса на Урале сообщили в Росстате
О каждой третьей смерти от коронавируса на Урале сообщили в Росстате
Сегодня, 17:32Здоровье и экологияФото: 1МI
В Свердловской области растут показатели по избыточной смертности населения. Каждый третий уралец в августе умер от COVID-19 и связанных с ним обострений хронических заболеваний.

В августе 2021 года в Свердловской области от COVID-19 скончались 2 365 человек или каждый третий, приводит такую статистику Росстат.

Всего на Урале с начала года умерли более 7 600 свердловчан. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев также рассказал, что в самом начале пандемии не все случаи смерти попадали в коронавирусную статистику.

Количество летальных случаев в 2020 году было сильно занижено. Если вначале COVID-19 характеризовался как вирусное респираторное заболевание, то уже к лету пациенты стали умирать от тромбозов,сообщил специалист.

Если взять официальную статистику за 2020-2021-е года, то общее количество летальных исходов в Свердловской области отличается на 400 человек (6 636 и 7 014 соответственно). Коронавирусная статистика за те же месяцы иная — здесь разница уже будет 1 500 человек (331 и 1 888 человек).

Соловьев связывает такое увеличение коронавирусной стастики по летальным исходам с тем, что в 2020 году не все смерти пациентов заносили именно в эту статистику. Высокая избыточная смертность населения также связывается специалистами с высокой нагрузкой на медиков.

Нередкими были случаи, что из-за отсутствия нужного количества врачей, которые были заняты лечением коронавирусных больных, пациенты, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в прошлом году могли ждать приезда скорой сутками,подчеркнул Соловьев.

Напомним, в Свердловской области несколько дней подряд каждые сутки фиксируются антирекорды по количеству заболевших COVID-19 и летальных исходов от коронавируса.

Сюжеты:
Коронавирус
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