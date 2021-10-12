Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

25 октября 2021 года на Урале вводятся QR-коды, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
С обозначенной даты все сотрудники резиденции и регионального правительства должны иметь QR-код о прививках, либо медсправку о перенесенном заболевании,сообщил Куйвашев.
Срок действия кода и документа составляет 6 месяцев, если чиновник не привит, он будет отстранен от работы. Это же распоряжение касается всех муниципальных администраций. Чиновники также должны позаботиться об организации спецпомещений для приема граждан.
Обязательные QR-коды также водятся для сотрудников музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов.
С 8-го ноября коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха, сообщил губернатор.