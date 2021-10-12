Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

Сегодня, 17:36
Здоровье и экология
Фото: 1МI
С 25 октября вводятся QR-коды на территории Свердловской области. Наличие такого кода подтверждает, что уралец прошел вакцинацию против COVID-19. В первую очередь нововведение коснется чиновников региона.

25 октября 2021 года на Урале вводятся QR-коды, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

С обозначенной даты все сотрудники резиденции и регионального правительства должны иметь QR-код о прививках, либо медсправку о перенесенном заболевании,сообщил Куйвашев.

Срок действия кода и документа составляет 6 месяцев, если чиновник не привит, он будет отстранен от работы. Это же распоряжение касается всех муниципальных администраций. Чиновники также должны позаботиться об организации спецпомещений для приема граждан.

Обязательные QR-коды также водятся для сотрудников музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов.

С 8-го ноября коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха, сообщил губернатор.

Сюжеты:
Коронавирус
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