Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области

Распоряжение о введении карантина по африканской чуме свиней подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает «Областная газета».
Новые ограничительные меры связаны с недавними обнаружениями свалок с мертвыми свинями, а также выявлением случаев заболевания животных в исправительно-трудовых колониях. Карантин вводится на территории свинокомплексов двух тюрем Нижнего Тагила, в лесу в Ирбитском районе, а также на мусорном полигоне под Богдановичем.
До даты снятия ограничений посторонним лицам запрещено посещать указанные локации, заготавливать корма и подстилочные материалы для животных. На карантинную территорию нельзя заезжать на автотранспорте и охотиться.
Вокруг каждой карантинной зоны устанавливается 5-километровый радиус безопасности.
Напомним, на трассе под Ирбитом 8 октября 2021 года были обнаружены егерями 11 трупов мертвых свиней. Исследования биоматериалов показали наличие у животных африканской чумы свиней.