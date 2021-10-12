Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области

Новые ограничительные меры связаны с недавними обнаружениями свалок с мертвыми свинями, а также выявлением случаев заболевания животных в исправительно-трудовых колониях. Карантин вводится на территории свинокомплексов двух тюрем Нижнего Тагила, в лесу в Ирбитском районе, а также на мусорном полигоне под Богдановичем.