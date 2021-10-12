Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области

Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области
Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области
Сегодня, 18:09Здоровье и экологияФото: 1МI
Расширение зоны карантина по африканской чуме свиней коснулось некоторых территорий и свинокомплексов Свердловской области. Срок введения нового карантина продлиться до 10 декабря.

Распоряжение о введении карантина по африканской чуме свиней подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает «Областная газета».

Новые ограничительные меры связаны с недавними обнаружениями свалок с мертвыми свинями, а также выявлением случаев заболевания животных в исправительно-трудовых колониях. Карантин вводится на территории свинокомплексов двух тюрем Нижнего Тагила, в лесу в Ирбитском районе, а также на мусорном полигоне под Богдановичем.

До даты снятия ограничений посторонним лицам запрещено посещать указанные локации, заготавливать корма и подстилочные материалы для животных. На карантинную территорию нельзя заезжать на автотранспорте и охотиться.

Вокруг каждой карантинной зоны устанавливается 5-километровый радиус безопасности.

Напомним, на трассе под Ирбитом 8 октября 2021 года были обнаружены егерями 11 трупов мертвых свиней. Исследования биоматериалов показали наличие у животных африканской чумы свиней.

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