Объекты по переработке ТБО в Нижнем Тагиле могут начать работу в 2020 году

Замглавы города по городскому хозяйству Вадим Кулик провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы организации работы по строительству новых объектов для утилизации и переработки ТБО.

Как сообщает пресс-служба администрации города, строительство идет в соответствии с планом, определены места, где будет располагаться 191-контейнерная площадка, предназначенная для сборки ТБО. Также специалисты ведут работу по определению объемов и сроков инженерной подготовки площадок под строительство мусороперерабатывающего завода, снегоплавильного комплекса, нового полигона ТКО и дороги к нему. На проект будет инвестировано 4 млрд рублей.

Подрядчики планируют начать проектно-изыскательские работы. Сообщается, что разработка проектной документации займет примерно три месяца. Кроме того, кроме ценовой и госэкспертизы, новый полигон пройдет экологическую экспертизу.