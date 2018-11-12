Продажа токсичных жиросжигателей прекращена на четырех сайтах Екатеринбурга

В Екатеринбурге в результате мониторинга были выявлены четыре сайта, содержащие призыв к покупке жиросжигателей, запрещенных к продаже в РФ из-за токсичного состава. На момент проверки от потребления данных препаратов могло пострадать неограниченное количество людей в результате доступности информации, содержащейся в наименовании препарата, способы его заказа, оплаты и доставки.