Продажа токсичных жиросжигателей прекращена на четырех сайтах Екатеринбурга
В Екатеринбурге по требованию прокуратуры изъяли из публичного доступа информацию о жиросжигателях с токсичным составом.
В Екатеринбурге в результате мониторинга были выявлены четыре сайта, содержащие призыв к покупке жиросжигателей, запрещенных к продаже в РФ из-за токсичного состава. На момент проверки от потребления данных препаратов могло пострадать неограниченное количество людей в результате доступности информации, содержащейся в наименовании препарата, способы его заказа, оплаты и доставки.
Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга заявление о признании информации на вышеуказанных сайтах запрещенной к распространению. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Доступ к сайтам был заблокирован, а информация об опасных жиросжигателях изъята из публичного доступа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.