Более 26 тысяч случаев пневномнии зарегистрировано в Свердловской области за 2019 год
Сегодня, 18:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За десять месяцев 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболеваний внебольничной пневмонией, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Наибольшее количество заболевших среди взрослого населения 68%. Среди детей больше всего болеют пневмонией школьники — 47,4%.
В основном причиной заболевания становятся бактерии, среди них пневмококк составляет 24,9%, микоплазма — 11,1%, гемофильная палочка менее 0,7%. Респираторные вирусы вызывали 6,2% лабораторно подтвержденных случаев внебольничных пневмоний.
За прошедшие месяцы 2019 года зарегистрировано 277 случаев смерти от пневмонии. Это в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Большинство среди умерших — взрослые.
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