На территории Свердловской области находятся 144 бесхозных скотомогильника
Сегодня, 17:34Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На сегодняшний день на территории Свердловской области находятся 144 неиспользуемых скотомогильников, рассказал на заседании профильного комитета заксобрания директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин, сообщает ИА «Новый день»
Все могильники ранее принадлежали сельхозпредприятиям, которые со временем закрылись, и животных, погибших от сибирской язвы, там нет. По словам Трушкина, все скотомогильники необходимо со временем ликвидировать, однако для этого они должны быть приняты в собственность области.
Сейчас департамент ветеринарии просит у Минфина выделить 4,6 млн рублей для устранения 13 могильников в Красноуфимском и Туринском районах, которые уже приняты на государственный учет.
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле в районе посёлка Рудник местный житель обнаружил свалку с трупами животных, в том числе крупного рогатого скота. Природоохранная прокуратура инициировала по данному факту проверку.
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