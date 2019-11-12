На территории Свердловской области находятся 144 бесхозных скотомогильника

Все могильники ранее принадлежали сельхозпредприятиям, которые со временем закрылись, и животных, погибших от сибирской язвы, там нет. По словам Трушкина, все скотомогильники необходимо со временем ликвидировать, однако для этого они должны быть приняты в собственность области.