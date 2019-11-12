На Урале земельная компания вела незаконную вырубку леса в районе озера Балтым

Организация заключила с ООО ПСК«Строительный комплекс» подрядный договор, по которому для расширения дорог до 15 метров вырубались деревья и кустарники. При этом у компании отсутствовал проект мелиорации.

Специалисты «Березовского лесничества» установили, что всего было срублено 53 дерева — 31 сосна и 22 березы. Исполнительный директор ООО «Балтымская земельная компания» объяснил вырубку тем, что организация планирует строить дороги общей протяженностью около двух километров для инфраструктуры коллективных садов. При этом, по его словам, организация не собиралась получать прибыль с древесины.

Областная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием признать вырубку леса «Балтымской земельной компанией» незаконной и остановить все работы до получения проекта мелиорации.