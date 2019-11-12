Служба заказчика горхозяйства попросила отсрочку для обустройства снежных свалок

Ранее Природоохранная прокуратура обязала СЗГХ в норму полигоны для снежных свалок через суд, однако, как сообщил TagilCity.ru замруководителя ведомства Сергей Тюрин, служба не выполнила требование и пытается оспорить установленные сроки.

Напомним, в Нижнем Тагиле отведено три полигона для снежных свалок — на улицах Балакинской, Носова и Решетникова. В феврале сотрудники природоохранной прокуратуры провели рейд по всем площадкам и отметили, что по периметру отсутствуют ограждения, поэтому снег сваливают за пределами границ.