Служба заказчика горхозяйства попросила отсрочку для обустройства снежных свалок
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура
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Муниципальная Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подала заявление в суд с просьбой об отсрочке по приведению в порядок полигонов для хранения снега.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ранее Природоохранная прокуратура обязала СЗГХ в норму полигоны для снежных свалок через суд, однако, как сообщил TagilCity.ru замруководителя ведомства Сергей Тюрин, служба не выполнила требование и пытается оспорить установленные сроки.
Напомним, в Нижнем Тагиле отведено три полигона для снежных свалок — на улицах Балакинской, Носова и Решетникова. В феврале сотрудники природоохранной прокуратуры провели рейд по всем площадкам и отметили, что по периметру отсутствуют ограждения, поэтому снег сваливают за пределами границ.
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