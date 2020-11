Госпиталь в Екатеринбург-ЭКСПО получил дополнительное финансирование в 19 миллионов рублей. Данный указ был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а документ опубликовали на официальном портале правовой информации региона.

Госпиталь занимается лечением пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Напомним, резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»был развернут весной. Он простоял пустым более трех месяцев и первые пациенты были приняты только 13 июля. На оборудование госпиталя потратили 190,4 миллиона рублей. Общая стоимость проекта, учитывая стоимость оборудования, составила 284,8 миллиона рублей. В эту стоимость входит аренда площадей выставочного центра с 28 марта по 30 июня.

