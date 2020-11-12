В Екатеринбурге эпидемиолог посоветовал звонить главврачам для вызова врача на дом

Он рассказал в ходе пресс-конференции, что имеются единые номера телефонов колл-центра, а также регистратуры, через которые можно вызвать врача.
Если вам это не удается — заходите на сайт больницы и дозваниваетесь до руководителей лечебного учреждения, чтобы выяснить, как попасть или как записаться к врачу, сказал Александр Харитонов.
Как пишет Znak, Харитонов добавил, что в городе работает достаточно телефонов горячих линий. По его мнению, людям сложно дозвониться врачам потому, что они не знают номеров и пообещал разместить их на «всевозможных ресурсах».
Напомним, жалобы о невозможности дозвониться до поликлиник и больниц от екатеринбуржцев поступают в течение месяца. Региональные власти признали проблему. Заместитель губернатора Павел Креков пообещал решить проблему. В результате в колл-центры больниц были направлены студенты.