В Екатеринбурге эпидемиолог посоветовал звонить главврачам для вызова врача на дом

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рекомендовал жителям города звонить главным врачам больниц для записи на прием или вызова врача на дом, если телефоны регистратур или горячих линий не отвечают.

Он рассказал в ходе пресс-конференции, что имеются единые номера телефонов колл-центра, а также регистратуры, через которые можно вызвать врача. Если вам это не удается — заходите на сайт больницы и дозваниваетесь до руководителей лечебного учреждения, чтобы выяснить, как попасть или как записаться к врачу, сказал Александр Харитонов. Как пишет Znak, Харитонов добавил, что в городе работает достаточно телефонов горячих линий. По его мнению, людям сложно дозвониться врачам потому, что они не знают номеров и пообещал разместить их на «всевозможных ресурсах». Напомним, жалобы о невозможности дозвониться до поликлиник и больниц от екатеринбуржцев поступают в течение месяца. Региональные власти признали проблему. Заместитель губернатора Павел Креков пообещал решить проблему. В результате в колл-центры больниц были направлены студенты.

